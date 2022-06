Styl industrialny made in Poland

Krzesło to w swojej formie jest niezwykle klasyczne, ale nabiera oryginalnego charakteru dzięki organicznie wyrzeźbionemu z drewna bukowego siedzisku. Jego kształt nadaje temu produktowi miękkie, falujące linie oraz niekonwencjonalną formę. Szerokie siedzisko wyłożono poduszką z szarej plecionki, a ten sam materiał i kolor zastosowano na oparcie. Gięte, stalowe nogi sprawiają, że krzesło to nabiera charakteru mebla z lat 50tych. Jego stonowana, neutralna kolorystyka, jak i materiały, z których został wykonany, sprawiają jednakże, że staje się on świetnym dodatkiem do wnętrz urządzonych w stylu industrialnym.