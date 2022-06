Top 5 minionego tygodnia- oryginalne domy i wnętrza

Movember to akcja charytatywna oraz kampania społeczna mająca miejsce w listopadzie, która na na celu zwiększenie świadomości na temat raka prostaty. W tym miesiący mężczyźni na całym świecie, w ramach solidarności, zapuszczają obfite wąsy i brodę. My w homify z dumą włączamy się do tej akcji i prezentujemy motyw wąsa w dekoracji wnętrz.

Obejrzyj ponownie nasze pomysły, klikając tutaj.