Prosty dom: idealnie wykorzystane 80 m²

Dziś dla odmiany nie pokażemy Wam monstrualnie wielkiego domu o luksusowych charakterze, a naturalną i prostą posiadłość, która zaprojektowana została w stylu rustykalnym. Dom posiada 80 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej i mimo tak małego metrażu udało się znakomicie rozplanować wnętrze, tak by każde przestrzeń posiadała odpowiednią ilość miejsca do poruszania się i swobodnej, komfortowej pracy. Dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów, właściwemu połączeniu kolorów i faktur udało się stworzyć dom o prawdziwie ciepłej i przyjaznej atmosferze. Wnętrza są urządzone skromnie, aczkolwiek ze smakiem i stylem. Jeśli zaintrygował Was nasz wstęp i chcielibyście zobaczyć jak od środka prezentuje się ta posiadłość to zapraszamy z nami!