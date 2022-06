Trend 2016: Dom z fantastycznymi tapetami

Na łamach naszego magazynu często pojawiają się artykuły o całkowicie białych wnętrzach oraz takich, w których to biel dominuje nad całością wystroju. Trudno przecenić zalety takich aranżacji, przestrzeń zostaje optycznie powiększona, staje się pełna świeżości. Jednak, tak jak to bywa w przypadku większości rozwiązań, nie jest ono dla każdego! Niektórzy z nas nie czują się dobrze w białych wnętrzach, są one dla nich zbyt sterylne, bez wyrazu czy mało domowe. Jeśli zaliczacie się właśnie do tej grupy, to dzisiejszy artykuł z pewnością przypadnie Wam do gustu!

Przeniesiemy się w nim do Lizbony, do wspaniałego mieszkania, w którym króluje kolor i wzorzyste tapety. Za projekt odpowiadają projektanci ze studia Espaço Mínimo.