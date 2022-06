10 pomysłów na wyjątkową szafę

Jest to zdecydowanie opcja godna polecana w osobistej garderobie. Tutaj liczy się przede wszystkim to, co jest w środku, wystawiając wszystko na widok publiczny. Jednakże, otwarta szafa wymaga dużej dyscypliny i porządku. Jeśli jesteś typem osoby rzucającej ubrania gdzie popadnie po długim, ciężkim dniu, prawdopodobnie to nie jest najlepszy wybór dla ciebie. Rozważając styl przedstawiony na zdjęciu, pamiętajmy, że podział i ilość półek mają ogromne znaczenie. Upewnijmy się, że mamy wystarczająco dużo miejsca do przechowywania wszystkich naszych rzeczy!