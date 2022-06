Małe mieszkanie z wieloma pomysłami do skopiowania

Całą elewację budynku zdobią odcienie bieli i szarości. To połączenie sprawia, że przez wiele lat nie straci on eleganckiego charakteru. Do tego niezwykłego domu możemy się dostać przy pomocy oryginalnych drzwi. Dzięki temu, że zostały w nich umieszczone przeszklenia, domownicy już z wnętrza obiektu mogą przyjrzeć się osobie, która pragnie ich odwiedzić. To bardzo funkcjonalne rozwiązanie, które zapewnia to, że nikt nieproszony nie dostanie się do środka budynku.