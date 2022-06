Jak zaaranżować ładny przedpokój? 12 inspiracji

Przedpokój powinien być pomieszczeniem reprezentatywnym. Nie tylko jest to pierwszy pokój, do którego wchodzą nasi goście, ale także jest to przestrzeń, którą widzi każdy komu, otworzymy drzwi. Można pokusić się o stwierdzenie, że nasz przedpokój to wizytówka całego mieszkania, pokazuje czego goście mogą się spodziewać w pozostałych pokojach oraz jakimi ludźmi są właściciele mieszkania. Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie jak urządzić przedpokój? . Wszystko zależy od wielu czynników: rozmiaru przedpokoju, jego kształtu, upodobań właścicieli oraz stylu, w jakim urządzone jest całe mieszkanie. Nie zapominajmy, że przedpokój to nie tylko półka na buty czy wieszaki na okrycia wierzchnie, to także odpowiednie kolory ścian, mądrze dobrana podłoga, ciekawe oświetlenie i wszelakie elementy dekoracyjne. Możliwości aranżacyjnych przedpokoju jest bardzo wiele, nie pozostaje więc nic innego jak przystąpić do szukania inspiracji w załączonych poniżej aranżacjach!