Nowoczesny loft dla praktycznej rodziny

Podążając schodami znajdziemy dwie sypialnie i łazienkę. Aby zabezpieczyć przestrzeń, lecz jej nie ograniczać, wykorzystano szklaną barierkę. Ściana została ozdobiona licznymi ramkami, co fantastycznie zda egzamin, jeśli nie masz pomysłu na udekorowanie pustej przestrzeni. Ale to nie wszystko! Przy podłodze znajdziemy skrzynię z roślinami, co daje fantastyczne połączenie z naturą.