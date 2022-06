Przepiękne mieszkanie dla dużej rodziny

Wielu z nas uważa, że posiadanie dużego domu na obrzeżach miasta jest nieporównywalne do komfortu posiadania dużego mieszkania w centrum miasta. Rzeczywiście jest w tym ziarno prawdy. Przede wszystkim mieszkając w centralnej części miasta zawsze pod ręką masz wszelkiego rodzaju sklepy, urzędy itp. Nie musisz stać w olbrzymich, porannych korkach, aby dojechać do pracy, a weekendowy wypad na kręgle czy do kina nie musi się wiązać z całodniową wyprawą. Choć plusów jest wiele, największym minusem wydaje się być cena za metr kwadratowy powierzchni. My dziś chcielibyśmy pokazać Wam niezwykle przytulne i doskonale zaaranżowane mieszkanie w centrum miasta. Na takiej powierzchni bez problemu pomieści się duża rodzina! Sprawdźcie jak w całości prezentuje się apartament!