13 pomysłów na ozdoby do pokoju dziecięcego

Pokój dziecka jest miejscem, w którym nasze pociechy spędzają największą ilość czasu, śpią, bawią się i uczą. Jest to z pewnością najbardziej dynamiczny pokój w całym domu, dlatego w odróżnieniu do reszty pokoi w mieszkaniu nie powinien on być jednolity i stonowany. Pokój dziecka powinien być kolorowy, zwariowany i nietypowy. Można go urządzić na tysiąc sposobów. Cała magia pokoju dziecięcego powstaje za pomocą dodatków i ozdób. Nawet drobne i czasem niezauważalne elementy wystroju pokoiku potrafią zupełnie odmienić jego wnętrze. Na zaczarowany i bajowy świat pokoju dziecka składają się wzorzyste poduchy, miękkie dodatki, różne zwierzaczki, inspirujące obrazki, kolorowe firanki, figlarne meble i wiele innych elementów. Efekt wow możemy dodatkowo uzyskać jeśli zdecydujemy się udekorować wnętrze niecodziennymi elementami bądź też stworzymy własnoręcznie część z ozdób. Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na ozdoby do pokoju dziecka.