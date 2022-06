11 pomysłów na urządzenie pokoju dla chłopca!

Aranżacja pokoju dla chłopca wymaga nie mniej uwagi, niż urządzenie go dla dziewczynki. Tradycyjny błękit na ścianach w chłopięcych pokojach już dawno przeminął, częściej możemy spotkać się z bielą, zielenią czy nawet czerwienią. Dzieci są niezwykle energicznymi istotami, a co za tym idzie, szybko się nudzą, w związku z czym nie łatwo je zadowolić. Z pewnością pokój dla dziecka powinien zawierać wiele miejsca na zabawki i samą zabawę, pozytywnie nastrajać dziecko i stać się jego ulubionym pomieszczeniem w całym domu. Urządzając pokój dla chłopca trzeba wziąć pod uwagę by odzwierciedlał on w miarę możliwości jego pasję i zainteresowania, pozwalał na kreatywną zabawę, porządny wypoczynek i stwarzał sprzyjające warunki do nauki. Poniżej zaprezentowane aranżacje podpowiedzą wam jak stworzyć ciekawy i praktyczny pokój dla chłopca, jakie kolory wybrać i jak podbić serce waszego małego mężczyzny za pomocą wystroju jego pokoju.