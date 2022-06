Dom zmieniony nie do poznania – bez remontu!

Dziś mamy dla Was bardzo wyjątkowy projekt apartamentu, który zmienił się całkowicie ale bez wielkiego remontu i renowacji. Starym, nieciekawym obiektem w nadmorskim kurorcie zajęły się ekspertki od home stagingu, BOITE MAISON. Efekt końcowy sprawi, że oniemiejecie z wrażenia!

Home staging zyskuje coraz większą sławę w Polsce. Polega na przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu. Celem takiego przygotowania jest zainteresowanie jak największej liczby oglądających nieruchomość, a przez to przyspieszenie sprzedaży lub wynajmu za możliwie najwyższą cenę. Ale czy chcielibyście sprzedać taką nieruchomość?! Rozstanie mogłoby być bolesne, oceńcie sami…