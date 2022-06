Wygodny dom parterowy dla nowoczesnej rodziny

Przestronna strefa dzienna to nadzwyczaj komfortowe miejsce, przeznaczone do wspólnego wypoczynku całej rodziny. Otwarcie na taras oraz narożne przeszklenia wprowadzają dużo naturalnego światła do wnętrza i płynnie łączą dom z ogrodem. W salonie wyodrębniono część wypoczynkową z narożną kanapą przed kinem domowym i kominkiem oraz jadalnię, z dużym stołem rodzinnym.