Wspaniała willa pośrodku brzozowego gaju

Bliskość natury wpływa korzystnie na nasze życie, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Z tego właśnie powodu tak dbamy o nasze ogrody czy nawet małe balkony, na których tworzymy ogródki ziołowe. Nie wszyscy bowiem możemy przeprowadzić się do lasu! Czasem jednak miło jest pomarzyć i dać się zainspirować, w czym chcemy Wam pomóc dzisiejszym Katalogiem Inspiracji.

Przeniesiemy się w nim na Wschód, do rosyjskiej miejscowości Polivanova niedaleko Moskwy, gdzie architekt Alexsandr Zhydkov zaprojektował wspaniałą rezydencję pośrodku brzozowego gaju… Z biało-czarnymi pniami drzew kontrastują ciepłe brązy desek elewacji. To budynek, w którym można się zakochać!