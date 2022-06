Pomysły na mały pokój dziecięcy

Jeśli nasz mały pokój dziecka jest wąski, takie rozwiązanie jest idealne. Pokój zaaranżowano w trzech pasach pierwszy od ściany do okna to miejsce na łóżko, następnie na długość okna jest pusta przestrzeń idealna do zabaw, a na końcu w trzecim pasie miejsce na szafy i półki, które pomieszczą wszystkie rzeczy dziecka. By pokój nie był zbyt ciemny, wybrano jasne pastelowe odcienie błękitu i biel. Mały pokój dziecka odpowiednio zaaranżowany może pomieścić wszystko co potrzeba dla naszego malucha.

