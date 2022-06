Jak urządzić pokój młodzieżowy – praktyczne porady

Wszyscy wiem jak ważna jest przestrzeń prywatna gdy dorastamy. Własny kącik gdzie można sie schować tak by nam nikt nie przeszkadzał to bardzo ważna rzecz dla nastolatków. Jak urządzamy pokój młodzieżowy musimy o tym pamiętać. Podzielenie pokoju na dwie części oddzielając przestrzeń do nauki i rozwijania pasji od przestrzeni do spania i odpoczynku. Mimo, że część do nauki znajduje sie pod zadaszeniem na którym jest łóżko jest ona bardzo dobrze oświetlona dzięki dużym drzwiom balkonowym. Ponadto zadbano o porządne doświetlenie pomieszczenia licznymi lampami zapewniające odpowiednią przestrzeń do nauki nawet wieczorem. Ściankę przy której wychodzi sie schodami na górę wykorzystano jako miejsce na półki mieszczące książki i inne materiały do nauki. Meble dostosowano kolorystyką do przepięknego fortepianu. Czerwone ściany za biurkiem to nie tylko ładny ale i praktyczny element. Taka ściana bedzie dużo bardziej odporna na zabrudzenia niż jasna ściana.