PRZED I PO: 170 m² przebudowane na bóstwo

To zdjęcie pokazuje korytarz łączący obszar wypoczynkowy z patio wewnętrznym. Przed metamorfozą, w ścianie przylegającej do patio widzimy pojedyncze okna oprawione ciemnym drewnem. Ściany były stare i częściowo pokryte pleśnią, a sufit pokryty staroświeckimi kasetonami. Po remoncie mamy do czynienia z bardziej otwartą przestrzenią, bezpośrednio połączoną z patio dzięki wykorzystaniu trzech dużych drzwi przesuwnych. Niezaprzeczalnie, nie brakuje tu naturalnego światła. Możemy też zauważyć, że mozaika pokrywająca podłogi została utrzymana w części mieszkania, a w innych jego partiach została zastąpiona bardziej nowoczesnymi materiałami, w tym przypadku jest to polerowany beton. Uzyskano ciekawy kontrast modernizmu ze stylem klasycznym starych płytek.