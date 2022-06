Bajeczny dom rodzinny

Kornwalia to jeden z najpiękniejszych obszarów Anglii wysunięty na południowy zachód. Jest to miejsce idealne na rodzinne wakacje, głównie ze względu na długą, urozmaiconą linię brzegową, dzikie wrzosowiska, piękne krajobrazy oraz łagodny klimat. Nasz dzisiejszy bohater artykułu znajduje się właśnie w Kornwalii i jest to bajecznie piękna posiadłość, którą zarządza agencja nieruchomości, Perfect Says. Dom utrzymany jest w nowoczesnym stylu na co wskazuje jego oryginalna struktura, wykorzystane materiały oraz fasada. Całość prezentuje się bardzo subtelnie, unikatowo i nieszablonowo. Zobaczcie jak w środku wygląda ten bajecznie piękny obiekt.