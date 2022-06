Zrób to sam- pokój dla Twojego hobby

W przypadku ograniczonej przestrzeni, najlepiej sprawdzą się szafy z rozsuwanymi lub składającymi się drzwiami. Zamontujmy w nich ladę doczepioną do tyłu ściany, która posłuży nam jako stół do pracy. Miejsce pod oraz nad ladą możemy zapełnić pudełkami i szafkami z niezbędnymi materiałami. Jeśli nasza szafa posiada drzwi wahadłowe, ich tylna strona może zostać wykorzystana do składowania rzeczy. Wystarczy wbić kilka kołków do wieszania materiałów.