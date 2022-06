11 doskonałych projektów malych łazienek!

Połączenie skandynawskiego stylu z nowczesną szarością to projekt małej łazienki wg Partner Design. To oryginalne połączenie to świetny projekt. Nad umywalką zamontowano lustro przedłużone nad wannę, co powoduje wrażenie większej przestrzeni. Po przeciwnej stronie umywalki zamontowano toaletę, a nad nią zaprojektowano wgłębienie tworząc półkę. Rama wanny została także zamontowana od ściany do ściany, tworząc kolejne praktyczne miejsce na kosmetyki. Warto także zwrócić uwagę na oryginalną aranżację wokoło umywalki w formie schodków. Takie rozwiązanie jest nie tylko estetyczne ale i pozwoli utrzymać uchronić nasze kosmetyki i ręczniki przed wodą odpryskującą z umywalki. Taki projekt małej łazienki to naprawde ciekawe i oryginalne rozwiązanie.