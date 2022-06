Moda na wąsy- Movember w aranżacji wnętrz

Design tego zegara wzoruje się na wąsach, które były charakterystyczne dla śmietanki towarzyskiej dziewiętnastowiecznego Londynu, modne zwłaszcza wśród arystokratycznych dżentelmenów. Ten nowoczesny produkt stanowi świetny element dekoracyjny do każdego stylu wystroju wnętrz, ale zwłaszcza do tego retro i vintage. Można go powiesić na ścianie lub też postawić na biurku- bez względu na to, gdzie go umieścimy, możemy mieć pewność, że wprowadzi do naszych wnętrz dużo dozę humoru!