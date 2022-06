Dom pełen uroczej harmonii

Dom, który dziś chcielibyśmy Wam zaprezentować to bardzo skromny, tradycyjny japoński budynek mieszkalny, w którym z pewnością każdy z Was odnalazłby się doskonale. Nie ma w nim wymyślnych dekoracji, dizajnerskich mebli czy krzykliwych kolorów. Królują za to kolory ziemi, ciepłe odcienie światła oraz proste, minimalistyczne formy, wzory, które są uniwersalnym rozwiązaniem. Dom posiada dwukondygnacyjną zabudowę, piękny zadbany ogród oraz dużą ilość okien, dzięki którym do wnętrza budynku wpada mnóstwo naturalnego światła. To właśnie ono jest podstawowym czynnikiem wpływającym na nasze samopoczucie oraz nastrój w domu. Zbyt intensywne, jaskrawe powoduje rozdrażnienie, bóle głowy i niechęć do wszystkiego, natomiast delikatne o ciepłym odcieniu, dodaje przytulności i kameralnego klimatu. Światło naturalne wydobywa to co najlepsze w naszym mieszkaniu, delikatnie otula wnętrze, podkreślając jego walory i uatrakcyjniając przestrzeń. Zobaczcie jak prezentuje się idealny dom zaprojektowany przez japońskiego architekta, Y Kenchiku.