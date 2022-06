Idealny dom dla modnej rodziny

Po raz kolejny nasza wirtualna podróż z cyklem homify 360 zaprowadziła nas do kolorowego i egzotycznego Meksyku, a dokładnie do malowniczej miejscowości położonej nad brzegiem jeziora Avandaro, Valle de Bravo. Miasto to cieszy się ogromną popularnością wśród wczasowiczów, którzy pragną wypocząć w pięknym, naturalnym otoczeniu. Valle de Bravo charakteryzuje się piękną architekturą, na której duży wpływ przede wszystkim wywarł styl kolonialny, a także współczesna, nowoczesna architektura. Casas Mestre to nasz dzisiejszy główny bohater artykułu- to willa zaprojektowana przez fantastycznych architektów z pracowni Dellekamp Arquitectos, którzy stworzyli doskonały projekt domu na wzgórzu w stylu modernistycznym. Jasna elewacja, duże, szerokie okna, przejrzysta przestrzeń oraz surowy styl aranżacji to charakterystyczne elementy tego budynku, zobaczcie jak ta posiadłość prezentuje się z zewnątrz i od środka.