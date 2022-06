Domy rustykalne – najbardziej przytulne i urokliwe!

Każdy styl wywołuje w nas odmienne emocje, minimalizm pomaga uporządkować myśli, eklektyzm pozwala na ekspresję naszej indywidualności… Styl rustykalny wzrusza chyba najbardziej ze wszystkich! Sprawia, że myślimy o Historii oraz o historiach. Widzimy w nim naturę w najczystszej postaci. Daje nam schronienie. Można próbować go definiować jako uwspółcześniony styl wiejski, dlatego też musi się on z czasem stawać coraz bardziej nowoczesny. To styl, który idzie z duchem czasu! Okazuje się, że szorstkie, surowe materiały takie jak drewno czy kamień naturalny mogą wspaniale komponować się ze szkłem i lśniącą stalą. Grube mury można przerwać rzędami przeszkleń. Nowoczesne technologie mogą zawitać do ceglanej kuchni.

Dzisiejszy artykuł dedykujemy wszystkim miłośnikom stylu rustykalnego. Oto najlepsze budynki oraz aranżacje wnętrz w realizacjach profesjonalistów homify!