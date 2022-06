Mały dom o dużym wnętrzu!

Dom powitał nas białą fasadą, w jego wnętrzu biel połączono z jasnym drewnem. To idealna paleta do zastosowania w każdym pomieszczeniu, jeśli jesteśmy ograniczeni metrażem. Jest uniwersalna, ponadczasowa, nie nudzi się. Łatwo ją urozmaicić, na przykład niebieskim siedziskiem krzesła! Jakie jeszcze rozwiązanie możemy podpatrzeć i wprowadzić u siebie? Po prawej widzimy drzwi wejściowe do domu. Gdzie jednak jest przedpokój, miejsce na płaszcze, kurtki, buty… ? Odpowiedź – pod schodami! Przestrzeń ta normalnie sprawia nam wiele problemów aranżacyjnych, jednak tutaj stała się niezwykle funkcjonalna.