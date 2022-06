Nowoczesny dom z niepowtarzalnym wnętrzem

Wchodząc do domu znajdujemy się w przestronnym przedpokoju, z którego bezpośrednio przechodzi się do pomieszczeń strefy dziennej, zajmującej cały parter. Znajdują się one na różnych poziomach, a odróżniają się od siebie głownie materiałami, wykorzystanymi do pokrycia podłóg- w przedpokoju króluje drewno, a na pozostałych obszarach wielkoformatowe płytki imitujące naturalny kamień. Ciekawie zagrano tutaj kolorem- ciemny fiolet na obszarze klatki schodowej kontrastuje z bielą ścian i kolumn oraz fluorescencyjnym błękitem światła, wydobywającego się z podświetlających je lampek.