7 wspaniałych pomysłów na przeszklenia w kuchni

Jeśli chcielibyście wydzielić przestrzeń Waszej kuchni lecz do urządzenia macie mieszkanie o bardzo małym metrażu, to przeszklenie może okazać się rozwiązaniem właśnie dla Was. W takich lokalach nie projektuje się już raczej kuchni w osobnym pokoju, tak jak miało to miejsce na przykład w starych blokach. Przestrzeń publiczną łatwo jest rozdzielić szklaną taflą i w ten sposób silnie rozdzielić funkcjonalne strefy. Przy takim projekcie najlepiej sprawdzi się styl minimalistyczny.