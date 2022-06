Ogromna willa, w której chce się wypoczywać

Aby dobrze zrelaksować się w chłodnej wodzie, nie zawsze musicie być nad morzem. Kąpieli w basenie, może być tak samo cudowna. Albo nawet jeszcze piękniejsza. W tylnej części domu znajduje się strefa relaksu, w której skład wchodzi wygodny zadaszony taras, kuchnia polowa, leżaki oraz wspaniały błękitny basen. W tym regionie to absolutna konieczność – większość terenów Brazylii jest położona w w strefie klimatu równikowego i podrównikowego, co oznacza, że średnia temperatura roczna to około 24 stopnie. Zadbano o odpowiednią ilość zacienionych miejsc, w których można złapać chwile wytchnienia a wszystko to we wspaniałej scenerii: Łupek kwarcytowy, drewno i biały tynk elewacyjny.