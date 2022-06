Jak mieszkają zodiakalne Wagi?

Choć harmonia i spójność odgrywa dużą rolę w aranżacji wnętrz domów zodiakalnych Wag, to jednak osoby spod tego znaku nie boją się także postawić gdzieniegdzie na zaskakujące kontrasty. Niekonwencjonalne rozwiązania aranżacyjne nie są im obce- lubią łączyć ze sobą czasami niestandardowe kolory czy materiały. Stanowią one jednak jedynie dopełnienie spokojnej i stonowanej aranżacji. Ekstrawagancki mebel w salonie, czy wyraziste poduszki na kanapie to granica, do której posunąć się mogą Wagi w bardziej odważnej aranżacji. Meble, którymi wyposażają swoje wnętrza, są wygodne i sprzyjają spotkaniom towarzyskim. W salonie nie może zabraknąć komfortowej kanapy i stolika kawowego. W jadalni z kolei długiego stołu i wielu krzeseł. Im więcej miejsc, gdzie można się wspólnie spotkać, tym lepiej!