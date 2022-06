10 niesamowitych pomysłów na ścianę!

Nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Graffiti w mieszkaniu to propozycja dla młodych, odważnych osób, które cenią sobie oryginalną sztukę współczesną i z chęcią ją przeniosą do swoich prywatnych przestrzeni. Pomysł na ścianę w graffiti pasuje mi do mieszkania w typie loft, urządzonego bardzo nowocześnie, z zacięciem artystycznym. Sztuka ulicy to w dalszym ciągu bardzo rzadkie rozwiązanie w naszych rodzimych wnętrzach, jednak coraz częściej spotykane na zachodzie. Jak dla mnie ogromny plus za odwagę i charakter tego salonu, myślę, że dzięki grafice na ścianie stał się on niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju.