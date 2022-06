Najlepszy dom kontenerowy, jaki kiedykowiek widzieliście

Taki model domu parterowego pozawala na to, aby zagospodarować także jego płaski dach. Stworzono na nim fantastyczny obszar do relaksu i spędzania wolnego czasu, wyposażając go w wygodne meble i klimatyczne dekoracje. Tym samym strefa dzienna powiększa się i rozciąga także na wyższy poziom. Także na parterze obszerny drewniany taras pozwala spędzać na nim czas na świeżym powietrzu.

Wciąż ciężko nam uwierzyć, że ten luksusowy dom wykonany został zkontenera. Jedną z jego licznych zalet jest to, że można go łatwo przenieść w dowolne miejsce. Jego kompaktowy rozmiar, a także ponadczasowy design czynią go doskonałym domem dla nowoczesnych nomadów.