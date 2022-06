7 pomysłów na mały ogród przed domem, które motywją do przemiany własnego

Aby stworzyć dobrze prezentujący się ogród należy odpowiednio go zaplanować – przede wszystkim musimy określić miejsce, jak również dobrać rośliny oraz sposób ich kompozycji. Celem jest stworzenie dobrze urządzonego miejsca, które podkreśli piękno architektury i wystrój domu – musi pasować do naszego stylu życia nie tylko pod względem estetycznym – w oparciu o to, ile mamy wolnego czasu i czy w ogóle lubimy zajmować się ogrodem, powinniśmy wybrać rośliny do ogrodu.