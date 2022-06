Zewnętrzne oświetlenie domu

Po zmierzchu, im więcej świateł, tym lepiej! Nie tylko oświetlają one wejście do domu, ułatwiając znalezienie właściwej drogi, ale także służą pomocą przy otwieraniu drzwi oraz sprawiają, że czujemy się bezpieczniej. Ponadto, pozwalają nam w innym świetle zobaczyć ogród, nad którym w ciągu dnia tak ciężko pracujemy. W projekcie tego domu zachwyciła nas moc świateł, sprawiając, że przy wejściu do tego domu jest niemal tak jasno, jak w dzień. Co więcej, zostały one rozlokowane w taki sposób, aby strumień światła padał na egzotyczną roślinność w przydomowym ogrodzie. Dzięki temu, wszystkie kwiaty, krzewy i drzewka są wyraźnie widoczne, nawet po zmroku!