Pod względem popularności kafelkom łazienkowym nie dorównuje żaden inny materiał – czy to drewno, czy specjalna farba łazienkowa, czy też tapeta. W łazience, gdzie o wiele łatwiej o wilgoć, zalanie czy pleśń, materiał ten sprawdza się najlepiej. Na rynku dostępnych jest mnóstwo rodzajów, które zadowolą każdego – poczynając od miłośników klasyki, aż po zwolenników nowoczesności.

Jak odpowiednio dobrać kafelki łazienkowe?

Wybierając kafelki do łazienki należy wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników – przede wszystkim wielkość pomieszczenia, dostęp naturalnego światła, a także styl mebli i samego wnętrza. To właśnie one determinować będą nasz wybór pod względem funkcjonalnym. Inne kafelki do łazienki dobierzemy do pomieszczenia małego i ciemnego, a inne do przestronnego i dobrze oświetlonego. Jeżeli chodzi o estetykę samych płytek, to warto rzecz jasna kierować się najnowszymi trendami. Należy jednak mieć na uwadze długotrwały efekt, jaki na aranżację wnętrz łazienki będą mieć płytki. Warto zatem stawiać na modele ponadczasowe, dzięki którym nasza łazienka szybko nie wyjdzie z mody. Na rynku dostępnych jest także wiele rodzajów kafelek do łazienki, różniących się od siebie wielkością oraz kształtem. Ciekawym wyborem jest mozaika, lub, idąc w drugą stronę, płytki wielkoformatowe. Również pod względem tekstury wybór jest niemal nieograniczony – współcześnie produkuje się kafelki imitujące naturalne kamienie, różne rodzaje drewna czy beton.

Jakie kafelki do łazienki małej, a jakie do dużej?

Do łazienki o ograniczonym metrażu najlepiej sprawdzą się kafelki jasne, gdyż to właśnie one pomagają w osiągnięciu efektu przestronności i jasności. Aby sprawić, że pomieszczenie łazienki będzie wydawać się większe, warto ułożyć płytki w taki sposób, aby dłuższa ich krawędź była prostopadła do sufitu. Przeciwnie postępujemy, gdy naszym celem jest optyczne rozciągnięcie łazienki. W małych wnętrzach lepiej sprawdzą się kafelki niewielkie pod względem rozmiaru. Mozaika nie jest wykluczona, ale najlepiej zaprezentuje się jako element podkreślający na przykład lustro. W obszerniejszych łazienkach mamy naturalnie większe pole do popisu, jeżeli chodzi o aranżację kafelek. Możemy swobodnie wybierać spośród różnych kolorów, wzorów i faktur, decydując się chociażby na te ciemne, nieco bardziej tajemnicze, które najlepiej sprawdzą się jako tło dla ekspozycji pewnych elementów białej armatury łazienkowej.

Jakie są najmodniejsze trendy jeżeli chodzi o kafelki do łazienki?