Osobne pomieszczenie, które w całości przeznaczone jest tylko i wyłączenie na przechowywanie ubrań, dodatków i obuwia, to marzenie niejednej kobiety. Także i każdy mężczyzna doceni jednak jego funkcjonalność i sposób, w jaki obszar ten pozwala nam utrzymać stroje w dobrej organizacji i porządku. Do innych zalet garderoby w osobnym pomieszczeniu należy także fakt, że jej posiadanie ogranicza konieczność wyposażania innych wnętrz w szuflady, komody i szafeczki, znacznie ograniczając znajdujące się w nich elementy wyposażenia. Nie każde pozwolić może sobie jednak na wygospodarowanie osobnego pomieszczenia na przechowywanie ubrań i dodatków. W małych domach czy mieszkaniach rolę garderoby pełni szafa wnękowa. Jest ona rozwiązaniem praktycznym, nie zajmującym dużo przestrzeni, a gwarantującym liczne miejsca na przechowywanie. Zarówno poprawne urządzenie garderoby, jak i wybór najlepiej dopasowanej do naszych wnętrz szafy wnękowej nie jest zadaniem łatwym. homify przychodzi z pomocą, prezentując Wam ten kompaktowy poradnik dotyczący tego, jak zaaranżować garderobę idealną i jak wybrać odpowiednią szafę wnękową.

Jakie pomieszczenie w domu przeznaczyć na garderobę?

Urządzanie garderoby rozpoczynamy od wybrania pomieszczenia, które na nią przeznaczymy. Musi być ono odpowiedniej wielkości - przyjmuje się. że minimalny metraż garderoby wynosi 3,5 metrów kwadratowych. Nie warto zatem urządzać garderoby w ciasnej i ciemnej wnęce, gdyż będzie się to kompletnie mijać z celem. W tak ograniczonych powierzchniowo wnętrzach ciężko jest się nawet obrócić, nie mówiąc już o wygodnym układaniu, wieszaniu i przymierzaniu ubrań. W pomieszczeniu od 4 metrów kwadratowych w górę szafy ustawić można wzdłuż dwóch dłuższych ścian – jest to rozwiązanie najbardziej praktyczne. Odległość pomiędzy obiema szafami, lub też między szafą a ścianą, wynosić musi przynajmniej 100 centymetrów. Przyjmuje się, że wolna przestrzeń w garderobie, niezbędna do wygodnego przebierania się, wynosić powinna przynajmniej 1,5 metra kwadratowego. Nie tylko rozmiar pomieszczenia przeznaczonego na garderobę odgrywa istotną rolę – istotny jest także jego kształt. Pokój długi i wąski nie sprawdzi się najlepiej w roli garderoby, gdyż trudno go będzie w pełni funkcjonalnie zagospodarować. Najkorzystniejszym kształtem jest kwadrat, gwarantujący praktyczniejszą aranżację i późniejsze wygodniejsze użytkowanie. Popularną praktyką jest urządzanie garderoby na poddaszu. Jest to rozwiązanie korzystne pod tym względem, że wykorzystujemy obszar, który normalnie pozostawałby nieużytkowany lub przeznaczony na przechowywanie rupieci. Problemem pod tym względem że być jednak wysokość sufitu – jeżeli wynosi ona poniżej 100 centymetrów nie będzie można zainstalować w garderobie drążków na powieszenie ubrań, a jedynie wyposażyć ją w głębokie półki.

Jak urządzić i wyposażyć garderobę idealną?

Wnętrze garderoby wyposażamy w szafy systemowe, wyposażone w odpowiednie miejsce na każdą, nawet najdrobniejszą część garderoby. Meble do garderoby dostosowywać można do indywidualnych potrzeb, a także do wymiarów i rozmiaru samego pomieszczenia na nią przeznaczonego. Szafy systemowe nie należą niestety do najtańszych – ich koszt oscyluje w okolicach nawet kilku tysięcy złotych. Rozwiązaniem dla osób, dysponujących niższym budżetem, mogą być metalowe stelaże do garderoby. Wybierając elementy szaf systemowych lub stelaże, warto wybrać drążki przeznaczone na powieszenie odzieży dłuższej, jak i krótszej. Na tą pierwszą należy wygospodarować około 150 centymetrów wysokości, a na tę drugą około 95 centymetrów. Jeżeli dysponujemy tylko jednym długim drążkiem, dłuższe ubrania wieszamy wtedy po jednej stronie, a krótsze po drugiej. W ten sposób pod tymi krótszymi zyskamy dodatkowe miejsce na przechowywanie innych elementów stroju – butów czy kapeluszy. Niezwykle praktycznym elementem garderoby są wysuwane szuflady lub koszyki – sprawdzą się o wiele lepiej niż nisko umieszczone półki. Szafy systemowe mogą pozostać otwarte- należy wtedy zadbać o porządek i dobrą w nich organizację, aby nie zaburzały estetyki wnętrza. Warto także pamiętać, że otwarta garderoba może się kurzyć – aby ochronić ubrania warto zainwestować w podła i pokrowce na przechowywanie. Każdą garderobę należy odpowiednio oświetlić. Rzadko zdarza się, ze pomieszczenie na nią przeznaczone ma dostęp do okien. Elementy oświetlenia a w garderobie montuje się na suficie i na ścianach. Najlepiej sprawdzą się lampki LED lub punktowe halogeny. Wnętrze szafy systemowej oświetlić można za pomocą reflektorków. Bardziej zaawansowanym pod względem technologicznym rozwiązaniem jest zainstalowanie oświetlenia, które włączy się automatycznie przy otwieraniu drzwi. W garderobie, która przeznaczona jest także do przebierania, niezbędne jest oczywiście lustro, lub też system luster. Wtedy także i te należy odpowiednio podświetlić. Innym istotnym elementem urządzania garderoby jest jej wentylacja. Gdy nie ma w pomieszczeniu na nią przeznaczonym wolnych przewodów wentylacyjnych, należy stworzyć miejsce na kratkę w ścianie znajdującej się pomiędzy garderobą a sąsiadującym z nią pomieszczeniem. Mając wspaniale urządzoną i wyposażoną garderobę nie można zapomnieć o odpowiedniej organizacji ubrań, dodatków i obuwia. Rzeczy rzadko używane należy umieścić na najwyższych półkach, do których dostęp jest nieco utrudniony. Dobrym pomysłem jest przechowywanie ich w pudełkach o pasującym do charakteru wnętrza designie – dodadzą one całości czaru i uroku. Warto posegregować rzeczy i podzielić je na rodzaje – bluzki, marynarki, żakiety i sukienki warto powiesić na wieszakach. Spodnie, spódnice i swetry poskładać można na osobnych, przeznaczonych na każde z nich półkach. Buty ustawić można na najniższym poziomie – kozaki z cholewkami świetnie wpasują się w przestrzeń pod krótkimi ubraniami wiszącymi na drążku.

Jak dopasować szafę wnękową do wnętrza?

W domach lub mieszkaniach, w których nie ma możliwości wygospodarowania osobnego pomieszczenia na garderobę, najlepiej funkcję miejsca na przechowywanie ubrań spełni szafa wnękowa. Rozwiązanie to jest niezwykle praktyczne, gdyż pozwala na zagospodarowanie trudnych i nietypowych wnęk. Doskonale sprawdzi się na poddaszach czy na obszarach pomiędzy innymi pomieszczeniami. Szafy wnękowe wykonuje się najczęściej na indywidualne zamówienie, jako że dopasować muszą się do specyficznych wnętrz. Składają się one z części zewnętrznej – drzwi, najczęściej przesuwanych, oraz wewnętrznej, czyli systemu drążków, półek, wieszaków i koszy. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest wypełnienie przesuwanych drzwi szafy lustrem. Inne materiały, które wykorzystuje się do wypełnienia, to płyty laminowane, wiórowe, materiały drewnopodobne lub różnokolorowe szyby. Szady wnękowe odznaczają się licznymi korzyściami. Pozwalają wykorzystać nawet najtrudniejszą w zagospodarowaniu wnękę, dzięki czemu doskonale sprawdzą się chociażby na poddaszach. Ich wnętrza zaprojektować można według indywidualnego uznania, wyposażając je w elementy, które są dla nas niezbędne. Producenci szaf wnękowych oddają do dyspozycji szereg nowoczesnych rozwiązań, które znacznie ułatwiają z nich korzystanie. Należą do nich chociażby systemy obrotowych koszy czy wymodelowane wieszaki. Urządzanie odpowiedniej garderoby oraz wybór najlepszej szafy wnękowej nie są zadaniem łatwym, ale warto poświęcić mu trochę czasu, aby później przez długi czas cieszyć się fantastycznymi efektami. Dobrze zorganizowana garderoba nie tylko ułatwia codzienny proces wybierania stroju, ale także stanowi wyrazisty element dekoracyjny każdego wnętrza.