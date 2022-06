Jeżeli chcemy do maksimum wykorzystać potencjał naszego wnętrza i sprawić, aby wspierało ono nasze dobre samopoczucie, powinniśmy zwrócić się w stronę feng shui- wywodzącego się z chińskiej tradycji zbioru prawd dotyczących aranżacji wnętrz.

Czym jest feng shui i jaki jest cel aranżacji w zgodzie z jej prawami?

Feng shui opiera się na założeniu, że cały świat, w którym się obracamy, wypełnia energia chi. Nasze wnętrza powinny być zaaranżowane w taki sposób, aby umożliwić swobodny przepływ tej energii, dzięki czemu poprawi się samopoczucie domowników. Aranżacja w zgodzie z zasadami feng shui wymaga oczyszczenia wnętrz ze wszystkich niepotrzebnych przedmiotów- starych mebli, dekoracji i rupieci. Niezwykle ważne jest także odpowiednie oświetlenie pomieszczeń i przepływ powietrza. Każdy pokój w domu odnosi się do innej sfery życia i w każdym dominuje inny rodzaj energii. Dlatego tak ważne jest przemyślane urządzanie poszczególnych pomieszczeń.

Jak zaaranżować poszczególne pomieszczenia w zgodzie z feng shui?

Jako że każde pomieszczenie w naszym domu spełnia różne funkcje, ich aranżacja powinna nieco się różnić. Najważniejszym obszarem wielu wnętrz jest kuchnia- serce domu. W pomieszczeniu tym ważna jest szczególnie ergonomia. Głowna powierzchnia robocza powinna być zwrócona przodem do drzwi wejściowych, a urządzenia, takie jak lodówka, zlewozmywak i kuchenka nie powinny stać obok siebie, jako że reprezentują różne żywioły. Kuchnia powinna być zaaranżowana przy wykorzystaniu ciepłych kolorów i naturalnych materiałów. Innym istotnym pomieszczeniem z punktu widzenia specjalistów od feng shui jest sypialnia. Jej aranżacja ma gwarantować odpowiedni wypoczynek i relaks. Łóżko nie może stać na linii drzwi-okna, a przy urządzaniu tego wnętrza warto stronić od luster. Pomieszczenie to należy urządzić przytulnie, wykorzystując do tego celu liczne tkaniny i tekstylia. Jeżeli chodzi o przedpokój, feng shui ma na ten temat wiele do zasugerowania. Pomieszczenie to powinno być przestronne i pozbawione licznych mebli i dodatków. Wystrój powinien być zachęcający- warto postawić na rośliny i przyjemne dekoracje. Ważne jest stałe miejsce na buty i płaszcze oraz lustro.

Jakie są podstawowe błędy popełniane przy aranżacji mieszkania według feng shui?

Każdy z nas popełnia błędy przy urządzaniu wnętrz domu czy mieszkania, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę. Według filozofii feng shui do najczęstszych należy zagracanie pomieszczeń, które nie współgra z założeniami bazującymi na porządku i harmonii. Brudne okna, cieknące krany, suche kwiaty czy stare rupiecie nie sprzyjają osiągnięciu dobrego samopoczucia we wnętrzach. Lustra w sypialni oraz naprzeciwko drzwi to kolejny podstawowy błąd. Ostre przedmioty powinny być schowane w miejscu niewidocznym dla oka, a szuflady i szafki zawsze powinny być zamknięte.