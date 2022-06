Wybór farby do łazienki nie jest zadaniem prostym. W pomieszczeniu tym utrzymuje się o wiele wyższy poziom wilgoci, niż w pozostałych pokojach każdego domu czy mieszkania. Ściany w łazience najczęściej pokrywa się płytkami ceramicznymi, jednak nierzadko znaczną ich część dla kontrastu pomalować można farbą. Ta też jest jednym z ulubionych rozwiązań w nowoczesnych wnętrzach.

Jakie farby łazienkowe wybrać, aby uniknąć zachlapania i ryzyka wystąpienia pleśni?

Wybierając farby łazienkowe należy mieć na uwadze przede wszystkim to, że w pomieszczeniu tym o wiele łatwiej dochodzi do zachlapania i zalania ścian. Także farba do łazienki powinna cechować się przede wszystkim wysoką odpornością na działanie wody. Produkt o wysokiej jakości, idealnie nadający się do tego pomieszczenia, odznacza się niską nasiąkliwością, dzięki czemu uniknąć można zacieków nawet pomimo zalania. Te najbardziej odporne i najłatwiej zmywalne to farby lateksowe, emulsyjne oraz epoksydowe. Inną istotną kwestią jest problem powstawania pleśni i grzyba na ścianach łazienki. Na rynku dostępne są specjalne farby do łazienki o działaniu przeciw pleśniowym. Są to zazwyczaj farby o wysokim połysku, jako że na tej powierzchni bakteriom trudniej jest się rozwijać.

Jak przygotować powierzchnie ścian i sufitów w łazience przed malowaniem?

Nie tylko sam wybór farby jest niezwykle istotny, ale także sposób, w jaki przygotujemy pod nią podłoże. Przed malowaniem wszystkie powierzchnie należy dokładnie oczyścić z zabrudzeń – najlepiej sprawdzi się do tego woda z odrobina detergentu. Jeżeli stara ściana jest zagrzybiona, pokrywającą ją warstwę ściany należy usunąć, powierzchnię pod nią umyć oraz potraktować środkiem grzybobójczym. Następnie przystępujemy do uzupełnienia ubytków w ścianach za pomocą gładzi gipsowej lub masy szpachlowej. Suchą już powierzchnię szlifujemy i odkurzamy. Tuż przed malowaniem ścianę należy ugruntować, wykorzystując do tego celu specjalny preparat.

Skąd czerpać pomysły na kolory farb łazienkowych?

Pierwszą kwestią, którą należy wziąć pod uwagę wybierając farbę łazienkową, jest oczywiście jej funkcjonalność, czyli odporność na zalanie, wilgoć i grzyby. Następnie kierujemy się walorami estetycznymi farby, decydując się na rodzaj błyszczący, półmatowy, matowy lub też satynowy. Ważny jest też oczywiście kolor. Przeglądając zbiór zdjęć zrealizowanych już projektów łazienek dostępny na homify z całą pewnością natkniecie się na odcień, który przypadnie Wam do gustu!