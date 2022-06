Dom z prefabrykatów

Domy prefabrykowane stają się coraz popularniejsze wśród inwestorów. Na ich korzyść przemawia przede wszystkim krótki czas budowy – można je wznieść kilkakrotnie szybciej, niż domy tradycyjne. Dowiedzcie się, w czym leże sekret domów prefabrykowanych i na czym polega ich fenomen.

Czym są domy prefabrykowane?

Domy prefabrykowane to domy, które w znacznej części powstają w fabrykach. Ich konstrukcja przygotowywana jest wcześniej, składana, dowożona i montowana na miejscu. W fabrykach powstają takie elementy strukturalne jak ściany, stropy, a nawet całe moduły. Decydując się na dom prefabrykowany zgłaszamy się do zajmującej się tym specjalistycznej firmy, która najczęściej dysponuje kilkoma standardowymi projektami. Niekiedy zdarza się, że projekt domu prefabrykowanego dostosować można do naszych indywidualnych potrzeb i zachcianek, modyfikując go odpowiednio. Trudniej jest jednak w przypadku domów modułowych, gdyż wtedy wymagałoby to stworzenie wyjątkowych modułów, co wiąże się z dodatkowym kosztem.

Jakie są zalety domów z prefabrykatów?

Główną zaletą domów prefabrykowanych jest skrócony czas ich konstrukcji. Od wyboru projektu do momentu wprowadzenia się dzieli nas w ich przypadku tylko kilka tygodni. Sam montaż domu na działce to jedynie kilka dni, jednak trzeba wziąć pod uwagę czas produkcji poszczególnych elementów. Inną korzyścią jest niewątpliwie wysoka jakość produktu końcowego – każdy z elementów domu z prefabrykatów poddawany jest ścisłej kontroli technicznej. Fachowość usługi podkreśla długi okres gwarancyjny oraz wysoka jakość materiałów. Samo wzniesienie takiego domu to proces nie tylko krótki, ale także uporządkowany, pozwalający uniknąć zamieszania i dezorganizacji na działce związanego z tradycyjną budową.

Jakie są wady domów prefabrykowanych?

Dom prefabrykowany to rozwiązanie nowoczesne i w większości przypadków korzystne, ale jednak nie dla każdego. W Polsce takie domy wciąż nie są aż tak popularne, jak w krajach Zachodu, co wiąże się z niewielką liczbą firm specjalizujących się w tej dziedzinie, a co za tym idzie z wyższymi kosztami. Domy z prefabrykatów należy sfinansować niemal od razu, co oznacza, że już przed zakupem projektu musimy wyłożyć prawie całą sumę. W celu sprawnego zamontowania domu na posesji należy zapewnić do niej swobodny dojazd, co nie zawsze jest możliwe. Inną kwestią jest zaufanie do producenta – jako że większość elementów produkowanych jest w fabryce, nie mamy kontroli nad całym procesem i musimy zawierzyć wybranej przez nas firmie. Domy prefabrykowane są jednak ciekawą alternatywą dla tych tradycyjnych, dlatego z pewnością warto rozważyć tę opcję przed podjęciem decyzji o budowie.

