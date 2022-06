Domy wielorodzinne rozumieć można dwojako – są to zarówno domy szeregowe czy bliźniaki, jak i duże budynki mieszkalne, czyli popularne bloki. Jak sama nazwa wskazuje, tym, co je odróżnia od tradycyjnych domów jednorodzinnych jest fakt zamieszkiwania je przez więcej niż jedną rodzinę. Do domów wielorodzinnych należeć mogą także domy wielopokoleniowe. Głównie odróżnia je zatem rozmiar- zarówno samego budynku, jak i zamieszkującej go rodziny.

Jak zaprojektować dom wielorodzinny wielopokoleniowy?

Jeżeli zakładamy, że w budowanym przez nas domu mieszkać będzie więcej osób, niż zakłada standardowa rodzina, musimy odpowiednio dostosować projekt. Choć nie jest to tak popularne jak kiedyś, ale wciąż zdarza się, że w jednym domu, poza rodzicami i dziećmi, mieszkają także dziadkowie, a nawet pradziadkowie. Rodzaj domu oraz jego wnętrza powinny zostać dostosowane zatem do potrzeb osób starszych. Niezwykle wygodnym, a także przyszłościowym rozwiązaniem są domy parterowe, jednokondygnacyjne, które usuwają konieczność przemieszczania się po schodach. Także wnętrza należy odpowiednio przystosować, usuwając z nich zbędne progi i starając projektować się wszystko na jednolitej, równej powierzchni. Dom wielorodzinny warto jest podzielić na strefy, aby zapewnić poszczególnym jej członkom duża dozę prywatności i poczucie intymności. Każdą strefę należy wyposażyć w osobną łazienkę. Strefa dzienna powinna być przy tym odpowiednio większą i stanowić serce domu, gdzie wszyscy domownicy zbierać się będą, aby wspólnie spędzać czas.

Jakie są inne typy domów wielorodzinnych?

Domy wielorodzinne to także budynki, w których znajduje się wiele mieszkań. Współcześnie powstaje wiele nowoczesnych osiedli domów jednorodzinnych, które niczym nie przypominają swojej poprzedniczki – wielkiej płyty. Projekty domów wielorodzinnych realizowane są przez deweloperów, którzy stawiają na najwyższy komfort mieszkania, niespotykane wcześniej luksusy oraz eleganckie, najwyższej jakości wykonanie. Mieszkanie w domach wielorodzinnych o nowoczesnym charakterze niekiedy równa się pod względem wygody posiadaniu własnego domu. Domy wielorodzinne niejednokrotnie wyposażone są w baseny czy siłownie, a poszczególne mieszkania mają dostęp do własnego ogrodu lub też przestronnego balkonu. Nawet gdy zlokalizowane są w centrum wielkiego miasta, można w nich odnieść wrażenie, że mieszka się w zaciszu i spokoju.

Gdzie znaleźć można projekty domów wielorodzinnych?

Architekci zarejestrowani na homify nie specjalizują się jedynie w domach jednorodzinnych – ich działka obejmuje także projekty domów wielorodzinnych. Przeglądając naszą bazę danych często znaleźć można zdjęcia projektów lub też wybudowanych już domów wielorodzinnych. Te mogą okazać się szczególnie pomocne dla deweloperów, poszukujących kolejnych wyjątkowych inspiracji na fantastyczny projekt zabudowy miejskiej.

