Dom modułowy to z pewnością najszybszy sposób na własne gniazdko. Stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych domów jednorodzinnych wznoszonych techniką klasyczną. Dowiedzcie się, czym są domy modułowe i jakie są ich zalety.

Czym charakteryzuje się dom modułowy?

Dom modułowy w niemal 80% powstaje w fabryce. Jego elementy w postaci sześciennych modułów produkowane są w hali fabrycznej, a następnie dowożone w wybrane przez klienta miejsce i tam montowane na przygotowanym wcześniej fundamencie. Firmy, które zajmują się produkcją tego typu domów, zazwyczaj dysponują kilkoma gotowymi projektami, różniącymi się od siebie liczbą i kształtem modułów. Nieliczni producenci dopuszczają możliwość modyfikacji konkretnego projektu – łączy się to z faktem specyficznej technologii produkcji takich modułów. Moduły są najczęściej w stanie surowym, ale z niezbędnymi elementami wykończeniowymi- drzwiami, oknami, dachem i instalacjami. Niektóre firmy specjalizują się w produkcji domków modułowych w pełni wyposażonych, z zainstalowanymi już sprzętami w kuchni czy łazience, z zabudową i niektórymi meblami.

Jakie są zalety domu modułowego?

Do największych zalet domu modułowego należy przede wszystkim jego szybka budowa, czy raczej montaż. Same prace montażowe zajmują jedynie jeden dzień- nieco dłużej trwa oczywiście produkcja poszczególnych modułów, ale cały proces trwa około trzech miesięcy. Firmy, które zajmują się produkcją takich domów, dostarczają je na plac bodowy i tam łączą ze sobą poszczególne moduły. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość łatwej i szybkiej rozbudowy domu – wystarczy dokupić kolejne moduły, aby łatwo powiększyć swoją przestrzeń mieszkaniową. Zaskakująco wysoka jest także jakość materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy takiego domu- jest on produkowany w technologii szkieletowej, a firmy odpowiedzialne za jest produkcję dają długi okres gwarancji. Domy modułowe to także domy mobilne, które łatwo można rozłączyć i przetransportować w inne miejsce.

Gdzie znaleźć zdjęcia już wybudowanych domów modułowych?

homify, jako nowoczesna platforma łącząca ze sobą architektów i potencjalnych klientów, posiada w swojej bazie danych liczne zdjęcia wybudowanych i zmontowanych już domów modułowych. Najłatwiej projekty takie znaleźć jest przy pomocy naszej wyszukiwarki, znajdującej się w prawym górnym rogu witryny. Wystarczy wpisać tam hasło domy modułowe lub domy prefabrykowane , aby odnaleźć nie tylko odpowiednie zdjęcia, ale także Katalogi Inspiracji, w których nasi edytorzy opisali najciekawsze projekty domów modułowych.

CZY TY JESTEŚ ZWOLENNIKIEM DOMÓW MODUŁOWYCH? PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ OPINIĄ!