Własny dom jednorodzinny to marzenie niemal każdego z nas. Miejsce, w którym można zapuścić korzenie, założyć rodzinę i wieść spokojne, długie życie. Decyzja o budowie domu jest jedną z najważniejszych, które każdy z nas podejmie – dlatego też powinna być przemyślana i świadoma. Na homify znajdziecie najlepsze projekty domów jednorodzinnych od architektów z całego świata.

Projekt domu jednorodzinnego – co wziąć pod uwagę?

Budowa domu jednorodzinnego to długi i skomplikowany proces. Rozpoczynamy go od zakupu działki budowlanej i uzyskania pozwolenia na budowę. Wybierając projekt domu jednorodzinnego musimy mieć na uwadze charakter zabudowy okolicy, w której on powstanie. Pewne rejony charakteryzują się restrykcyjnymi zasadami pod względem zagospodarowania przestrzennego, niejako wymuszając na nas charakter projektu. Dlatego przed jego zakupem warto zapoznać się z lokalnymi obostrzeniami. Projekt domu zakupić można bezpośrednio od pracowni architektonicznych, które dysponują katalogami gotowych, standardowych projektów. Jeżeli marzy nam się dom jednorodzinny nieco bardziej oryginalny i spersonalizowany, należy udać się do architekta, który podejmie się projektu od podstaw. Wybierając projekt domu trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników – dla jak dużej rodziny ma on być przeznaczony? Czy ma mieć jedną czy też więcej kondygnacji? Jak duży ma być? Czy jego wnętrza powinny być zaprojektowane na otwartym planie, czy też poszczególne pokoje powinny być osobnymi pomieszczeniami? Mnóstwo kwestii do rozważenia i istotne decyzje do podjęcia. Budowa domu jednorodzinnego nie jest łatwa!

Jak zaprojektować mały dom jednorodzinny?

W dzisiejszych czasach stawia się częściej na małe domki jednorodzinne. Ich powierzchnia oscyluje w okolicach 100 metrów kwadratowych i zdaje się być wystarczająca dla typowej polskiej rodziny. Wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że mniej znaczy więcej i dlatego też idziemy bardziej w stronę rozwiązań minimalistycznych i oszczędzających przestrzeń. Mały dom jednorodzinny można zaprojektować nie mniej wygodnie i funkcjonalnie niż tez duży i przestronny. Poszczególne pomieszczenia powinny być oczywiście mniejsze, nie oznacza to jednak, że zostaną zaaranżowane mniej komfortowo. W małych domach najlepiej sprawdza się projektowanie na otwartym planie, dzięki czemu wnętrza wydają się optycznie przestronniejsze. W projekcie małego domu nie można pominąć dużych przeszkleń, które wpuszczą do środka naturalne światło. Domki jednorodzinne typu bungalow, czyli parterowe, są coraz popularniejsze, gdyż cechuje je nie tylko praktyczny, kompaktowy rozmiar, ale i niższa cena.

Skąd czerpać inspirację na projekt domu jednorodzinnego?

Architekci zarejestrowani na homify prezentują na naszej platformie zaprojektowane i zrealizowane już przez siebie projekty. Przeglądając kategorię profesjonaliści na górze strony, a następnie zakładkę architekci po prawej stronie, trudno jest nie poczuć się przytłoczonym mnogością opcji. Na szczęście wyszukiwanie można zawęzić, wybierając styl domu lub też kraj, z którego pochodzą odpowiedzialni za jego projekt architekci.

