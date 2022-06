Projektowanie domu to zadanie, które najczęściej zlecamy profesjonalistom. Aby osiągnąć wymarzony rezultat, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, o których nieznające się w temacie osoby nie mają zazwyczaj pojęcia. Każdy jednak powinien posiadać choć minimalną wiedzą na temat designu wnętrz, aby przy okazji spotkania z architektem wiedzieć, o czym mowa.

Co wziąć pod uwagę podczas projektowania domu?

Przed przystąpieniem do prac nad projektowaniem domu należy przede wszystkim oszacować indywidualny budżet. Będziemy wtedy wiedzieć dokładnie, na co możemy sobie pozwolić, a co odłożyć na później. Design wnętrz to przede wszystkim przemyślany koncept rozkładu pomieszczeń, sposoby ich wykończenia, a także wyposażenie i dekoracje. Należy wziąć pod uwagę materiały – ich cenę i ilość, elementy wyposażenia – meble, akcesoria, sprzęty AGD i RTV, oraz dodatki i dekoracje. Po oszacowaniu budżetu decydujemy się na to, w jakim stylu nasze wnętrza zostaną urządzone. Decyzja ta determinować będzie rodzaj materiałów i mebli, ich kolor, styl i ilość. Od minimalistycznego, poprzez azjatycki, aż po rustykalny – współcześnie wnętrza zaaranżować można w wielu różnych stylach, każdy wprowadzający do naszego domu wyjątkowy klimat. Innym istotnym elementem projektowania domu jest rozmiar poszczególnych pomieszczeń. To on będzie wpływał na rodzaj i ilość elementów wyposażenia, kształt mebli i dodatków.

Design w domu – czy warto?

Przeglądając katalogi zrealizowanych projektów niejednokrotnie napotykamy na element wyposażenia, mebel czy dekorację, która wprawia nas w zachwyt. Jest to najczęściej produkt designerski, nie produkowany na skalę masowo, trudno dostępny, a co za tym idzie – dużo droższy od konwencjonalnych. Wielu z nas znudziło się jednak meblowanie domu czy mieszkania standardowymi produktami z sieciówek. Poszukujemy bardziej oryginalnych pomysłów, chcąc mieszkać we wnętrzach ciekawych i niepowtarzalnych. Aby nadać im taki charakter nie trzeba wcale rujnować budżetu kupując całą kolekcję designerskich mebli. Design w domu oznaczać może jeden wyrazisty produkt, który nada ton całym wnętrzom i uczyni je spersonalizowanymi. Ciekawy fotel, lampa o fantazyjnym kształcie czy chociażby designerskie pokrowce na poduszki to elementy niedrogie, ale robiące wrażenie. Naprawdę warto wprowadzić nieco dobrego designu do naszych domów!

Gdzie znaleźć najlepsze pomysły na design wnętrz?

Na homify znajdziecie bogaty katalog profesjonalistów, którzy codziennie dodają zdjęcia zrealizowanych przez siebie projektów wnętrz. Można tutaj także odnaleźć indywidualnych designerów, prezentujących wyprodukowane przez siebie produkty. Są to artyści z całego świata, a ich prace za sprawą naszej platformy są łatwo dostępne dla każdego.