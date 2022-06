Po zaprojektowaniu, wykończeniu i urządzeniu łazienki następuje moment na najprzyjemniejsza czynność- dekorowanie tego pomieszczenia. Współcześnie dekoracje łazienkowe odgrywają coraz istotniejszą rolę, a projektanci przenoszą wiele elementów przynależnych do salonu czy sypialni właśnie do łazienki.

Jakie dekoracje łazienkowe najlepiej pasować będą do mojej łazienki?

Dekoracje do łazienki dobiera się zazwyczaj do stylu, w jakim pomieszczenie to zostało zaaranżowano. Innym istotnym czynnikiem jest także wielkość łazienki – w tych niewielkich, o ograniczonym metrażu, nie ma miejsca na liczne dekoracje, ozdoby i dodatki, gdyż przepełniają one przestrzeń i optycznie ją zmniejszają. Jeżeli chcemy łazience nadać bardziej rustykalny charakter, nawiązując do aranżacji swojskich, wiejskich, warto postawić na dekoracje z drewna oraz te kwieciste. Drewniane akcesoria łazienkowe, drewniany wazon, kwieciste ręczniki czy dywaniki łazienkowe- wszystko to wprowadzi do łazienki niepowtarzalny klimat. W łazienkach nowoczesnych z kolei projektanci są na tyle odważni i dekorują ściany łazienki dziełami sztuki, przenosząc te elementy z salonu do łazienki. Niezwykle elegancko udekorować można łazienkę w stylu azjatyckim. Pasują do niej przybory i akcesoria łazienkowe wykonane z drewna bambusowego, a aranżację dopełnić można także żywym bambusem oraz uzupełnić dalekowschodnimi ozdobami.

Jak prosto i tanio udekorować moją łazienkę?

Wyrafinowane dekoracje łazienkowe nie są dla każdego. Ograniczony budżet często nie pozwala nam na udekorowanie łazienki w sposób, jaki nam się marzy. Niejednokrotnie wystarczą jedynie drobne dekoracje, aby nadać łazience zupełnie nowy charakter. Co jakiś czas warto pozwolić sobie na nowy komplet ręczników, wymieniając ich kolory lub wzory. Dywanik łazienkowy jest jednym z tych elementów, którego wymiana może kompletnie odmienić styl łazienki. Także akcesoria łazienkowe, takie jak pojemnik na szczoteczkę i pastę do zębów, mydelniczka czy dozownik do mydła, są stosunkowo łatwo wymienialne. Dekoracje łazienkowe to także świeczki, kadzidełka oraz potpourri, które nie tylko ozdobią wnętrze pomieszczenia, ale wypełnią je także przyjemnym zapachem.

Skąd czerpać inspiracje na dekorowanie łazienki?

homify to bogate źródło wizualnych inspiracji dla wszystkich tych, pragnących udekorować łazienkę. Setki tysięcy zdjęć urządzonych już łazienek z pewnością zadowoli nawet tych najbardziej wybrednych. Jeżeli w czasie oglądania fotografii na naszej platformie natraficie na tę, która przyciągnie Waszą uwagę, możecie w łatwy i prosty sposób skontaktować się z odpowiedzialnym za projekt ekspertem i zapytać go o konkretną dekorację łazienkową. W ten sposób homify łączy miłośników designu i aranżacji wnętrz z profesjonalistami w tej dziedzinie!