Popularne powiedzenie głosi: diabeł tkwi w szczegółach . Odnosi się do wielu sfer życia, także do aranżacji wnętrz. To właśnie detale nadają pomieszczeniom określony charakter i to za ich sprawą wnętrza stają się ciekawe czy niepowtarzalne. Dekorowanie wnętrz to ostatni etap aranżacji wnętrz, polegający na ich dopełnieniu dekoracjami i ozdobami. Dla jednych jest to najprzyjemniejsza część procesu- dla innych z kolei prawdziwe utrapienie. Jak dobrać dekoracje, aby pasowały do całości wnętrza? W jaki sposób je ustawić i wyeksponować? Co zrobić, aby nie przesadzić i nie nadać wnętrzom taniego, kiczowatego charakteru? Dobór ozdób do domu zależy od wielu czynników- stylu, w jakim nasze wnętrza zostały zaaranżowane, wielkości pomieszczenia, koloru ścian, wolnej przestrzeni na podłodze, oraz oczywiście naszych indywidualnych upodobań.

Dekorowanie wnętrz to świetny sposób na to, aby wprowadzić do nich odrobinę dobrego designu. Designerskie dodatki, choć oczywiście do tanich nie należą, kosztują o wiele mniej, niż mebel zakupiony bezpośrednio od projektanta. Rzeczy te są niepowtarzalne, unikatowe i nieczęsto spotykane, odróżniając się tym samym od dekoracji produkowanych masowo, które każdy zakupić może w sieciowych marketach budowlanych. Innym sposobem na niepowtarzalne dekoracje do domu są ozdoby typu zrób to samo . Samodzielnie wykonane dekoracje i akcesoria są gwarancją nie tylko wyjątkowego charakteru wnętrz, ale i świetnej zabawy w czasie ich produkowania.

Jak dobrać dekoracje do konkretnego wnętrza?

Dodatki i dekoracje dobieramy do stylu, w jakim dane pomieszczenie zostało zaaranżowane. Mają one stanowić uzupełnienie dominującej estetyki, nadając jej bardziej wyrazisty charakter. Przed rozpoczęciem procesu urządzania wnętrz należy zatem określić, w jakim stylu je urządzimy. Wyznaczenie sobie przewodniego motywu znacznie ułatwi dobór kolorów, materiałów i dekoracji. Dopasowanie dodatków do motywu przewodniego w aranżacji wnętrz znacznie ułatwi cały proces.

Właśnie we wnętrzach urządzonych w konkretnych stylach dekoracje otwierają najistotniejszą rolę. Dzieje się tak chociażby w tym zaaranżowanych na modłę rustykalną. W tych wnętrzach nie obędzie się bez drewnianych dekoracji, tkanin w kwiecisty wzór, koronkowych firanek i obrusików, suszonych kwiatów czy pęków wysuszonych ziół w kuchni.

Inaczej jest w przypadku wnętrz minimalistycznych- w nich dekoracje ograniczone są do absolutnego minimum. Te, które się w nich pojawiają, mają prosta formę i kształt i są najczęściej przykładami wyrafinowanego designu.

Równie istotne są dekoracje we wnętrzach, urządzonych według konkretnych motywów. Styl marynistyczny cechuje się mnogością dodatków nawiązujących swoją stylistyką do morza, plaży i żeglowania. Dekoracje są białe lub błękitne, a ulubionym wzorem są marynarskie pasy. We wnętrzach w stylu tropikalnym znajdziemy z kolei tekstylia z motywem palmy, dekoracje z bambusa oraz w kolorze głębokiej zieleni. Nie zabraknie także motywów egzotycznych roślin i ptaków.

Charakter i ilość dekoracji zależą także od wielkości i kształtu pomieszczenia. Należy pamiętać, że we wnętrzach o ograniczonym metrażu dodatki ograniczamy do minimum. Ich duża ilość sprawi, że wnętrze optycznie wyda się jeszcze mniejsze i ciaśniejsze. Rozmiar pomieszczenia determinować będzie także wielkość dodatków. W małych wnętrzach nie sprawdzą się wielkoformatowe, zajmujące cała ścianę obrazy. Nie ma co także wciskać do nich ogromnych dekoracji podłogowych- skrzyń, puf, donic czy lamp. W pomieszczeniach przestronnych dekorowanie wnętrz jest łatwiejsze i dokonać można tego w sposób swobodniejszy.

Jak wyeksponować dekoracje?

Dobór dekoracji i dodatków to jedna kwestia, a ich ekspozycja to druga, zupełnie odmienna. Urządzając każde wnętrze należy mieć na uwadze stworzenie specjalnych miejsc, które przeznaczymy na ustawienie i ekspozycję dekoracji. Wolne przestrzenie ścian można wykorzystać na zawieszenie dekoracji ściennych lub też montaż półek i regałów, na których ustawić można mniejsze dodatki. Dobrym miejscem do ekspozycji dekoracji, zwłaszcza w małych wnętrzach, są parapety.

Najlepszym miejsce na ekspozycję dekoracji są otwarte szafki, półki i regały. ustawić można na nich wszystko, poczynając od książek, poprzez ramki na zdjęcia, aż po bardziej wyszukane i awangardowe ozdoby. Mają one zatem głównie funkcję praktyczną, służąc do przechowywania, ale i prezentowania dodatków. Nie warto jednak włączać zbyt dużej ich ilości do wnętrza- grozi to złym ich użytkowaniem i przeznaczaniem głównie na przechowywanie zbędnych przedmiotów. Miejsca do ekspozycji dekoracji należy utrzymywać w porządku, ale nie zaburzać estetyki wnętrza.

Puste ściany to najlepsze miejsce do ekspozycji obrazów, grafik plakatów i zdjęć. Aranżacja dekoracji ściennych to prawdziwa sztuka- można jej dokonać na setki sposobów, za każdym razem osiągając inny efekt. Różne konstelacje aranżacji ściennych wpływają na charakter danego wnętrza. Dużo zależy od wielkości samych dekoracji, jak i ich ilości i sposobu zawieszenia. Można postawić na jeden dużych rozmiarów obraz, dominujący całą ścianę. Lub też na konstelację składającą się z kilku ramek o różnych wielkościach, tworzących swego rodzaju mozaikę.

Zdjęcia, plakaty i napisy to świetny sposób na to, aby nadać wnętrzom bardziej zindywidualizowany charakter. Fotografie rodzinne, plakaty przedstawiające ulubione miejsca czy motywy, znaczące napisy z myślą przewodnią sprawią, że nasze wnętrza staną się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. Nadadzą im także osobowość oraz ton, który widoczny będzie już po przekroczeniu progu.

Jak dekorować wnętrza, aby były modne i stylowe?

Dekorowanie wnętrz to ten element aranżacji wnętrz, który powtarzamy najczęściej. Ciężko jest nam się oprzeć przed zakupem nowych ozdób, gdy mijamy witryny sklepów wnętrzarskich, zmieniające się przynajmniej raz w miesiącu. Nie ma oczywiście możliwości zmieniania charakteru aranżacji wnętrz naszych pomieszczeń aż tak często. W większości przypadków motyw przewodni zmienia się raz na kilka lub kilkanaście lat. Można jednak dokonać małych zmian, które diametralnie odmienią charakter naszych wnętrz.

Dobrym pomysłem na utrzymanie naszych wnętrz modnymi i stylowymi, jest sezonowa zmiana dekoracji. Nie wszystkich oczywiście, ale tych, które wymienić można najszybciej i najtaniej. Należą do nich chociażby poduszki dekorujące kanapę, świeczki, wazony na kwiaty czy tekstylia. Dobierzmy te bardziej kolorowe i wyraziste na wiosnę i lato, a te o kolorystyce bardziej stonowanej, ciepłej na jesień i zimę. Co jakiś czas zdecydować można się także na zupełną odmianę kolorystyki wnętrz. Jeżeli główna aranżacja opiera się na barwach neutralnych i stonowanych, takich jak biel, jasny beż czy jasny popiel, łatwo będzie można zagrać bardziej wyrazistymi kolorami. Na wiosnę na przykład warto postawić na kolorystykę dekoracji zdominowaną przez zieleń. latem z kolei sprawdzą się wszystkie kolory tęczy. Na jesień odpowiedni klimat we wnętrzach wprowadzą dekoracje o barwach ciepłych, jak brąz, zgniła zieleń czy odcień rdzy. Zimą z kolei dobrze sprawdzi się biel lub ciepły, głęboki brąz.