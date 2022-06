Jednym z najważniejszych elementów budowy każdego domu jest wybór dachu i jego pokrycia. Dostępne są liczne materiały na pokrycia dachowe, a wszystko zależy od samej konstrukcji dachu oraz jego kształtu.

Czym kierować się przy wyborze pokrycia dachowego?

Dachy o zróżnicowanych kształtach i konstrukcji wymagają różnych pokryć. Inne czynniki decydujące o materiale na dach to miejsce, w którym nasz dom się znajduje. Wiele zależy od mikroklimatu- w regionach o dużym zanieczyszczeniu powietrza czy też nad morzem ważne jest pokrycie odporne na korozję. Z kolei na działkach zadrzewionych istotny jest materiał odporny na spadające gałęzie. Tam, gdzie często i intensywnie pada deszcz pokrycie powinno być wykonane z materiały gładkiego i śliskiego. Inną istotną kwestią jest kąt nachylenia dachu. Dachy o kącie nachylenia poniżej 15 stopni wymagają pokrycia o większej szczelności- papa lub płaska blacha sprawdzą się wtedy doskonale. Dach o większym pochyleniu pokryć można dachówką.

Jakie pokrycia dachowe są dostępne?

Na rynku dostępne są liczne i zróżnicowane pokrycia dachowe. Rozróżniamy różne rodzaje dachówek, a także blachy, papę, lub płyty. Dach pokryć można także drewnem. Dachówki mogą być cementowe lub bitumiczne – te drugie wyglądem przypominają dachówkę tradycyjną, cechuje je jednak dużo większa lekkość. Innym ciekawym materiałem są blachy – w postaci arkuszy lub taśm. Blachy mogą być miedziane, stalowe, cynkowe lub aluminiowe. Płaskie dachy pokrywa się zazwyczaj papą asfaltową. Jeżeli chodzi o pokrycia drewniane, to do wybory mamy gonty drewniane, wykonane z sosny, świerka lub jodły. Materiał ten jest dość ciężki, także dach nim wykładany odznaczać musi się solidną konstrukcją. Inną opcją dla fanów drewna są wióry drewniane – jest to materiał miękki i odporny na działanie korników. Większość z tych materiałów nadaje się zarówno na dachy o prostym kształcie, jak i tym bardzo skomplikowanym.

Skąd wziąć inspiracje na dachy i ich pokrycia?

Na homify znajdziecie całą podkategorię poświęconą pokryciom dachowym. Jeżeli chcecie przeglądać najciekawsze inspiracje na dachy i ich pokrycia, kliknijcie na kategorię profesjonaliści na górze strony, a następnie na pod zakładkę pokrycia dachowe i rynny na pasku po lewej stronie. Nie tylko w ten sposób znajdziecie najlepsze inspiracje. Możecie także przeglądać niezliczone projekty domów, zrealizowanych przez architektów z całego świata- jeżeli pokrycie dachu jednego z nich przypadnie Wam do gustu, poprzez homify możecie łatwo skontaktować się z architektem i dowiedzieć się wszystkiego o użytych przez niego materiałach.

JAKIE POKRYCIA DACHOWE SĄ WEDŁUG CIEBIE NAJARDZIEJ EFEKTYWNE? PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ OPINIĄ!