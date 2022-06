Budowa domu

W życiu każdego z nas przychodzi moment, kiedy należy odremontować wnętrza domu czy mieszkania. Niektórzy czekają na niego z wytęsknieniem, dla innych jest z kolei nieprzyjemną koniecznością. Przed podjęciem decyzji o remoncie poszukujemy inspiracji na to, jaki powinien być jego efekt końcowy. homify to doskonałe źródło pomysłów- przekonajcie się sami!

Jak należy przygotować się do remontu?

Pierwsze, co powinniśmy zrobić planując remont mieszkania, to stworzenie harmonogramu prac. Niektóre roboty wykonać można jedynie o określonych porach roku, kiedy panować będą najkorzystniejsze warunki pogodowe. Należą do nich wymiana okien czy wymiana instalacji. Wiosna i lato to najpopularniejsze okresy remontowe, dlatego z dużym wyprzedzeniem należy zająć się zakontraktowaniem odpowiednich specjalistów. Te dwie pory roku to nie jedyne okresy sprzyjające remontom. Także zimą i jesienią przeprowadza się prace renowacyjne, ale głównie te, odbywające się wyłączenie we wnętrzach- wymiana parkietu czy renowacja schodów. Przygotowując się do remontu warto przede wszystkim przemyśleć rodzaj materiałów wykończeniowych, które wykorzystywać będziemy do prac renowacyjnych. Wiele z nich trzeba zamówić z kilkotygodniowym wyprzedzeniem, a opóźnienia wynikające z naszego przeoczenia mogą zaowocować kompletną dezorganizacją prac remontowych.

Jak przeprowadzić tani remont mieszkania?

Jeżeli chcemy przeprowadzić efektowny remont mieszkania i przy tym nie zbankrutować, niezbędny jest przede wszystkim dobry plan. Jego stworzenie rozpoczynamy od analizy niezbędnych prac remontowych, na czoło listy wysuwając kwestie niecierpiące zwłoki i najpoważniejsze. Gdy zostaną nam środki finansowe i czas, można podjąć się niewielkich, kosmetycznych prac renowacyjnych. Kolejnym krokiem jest oszacowanie kosztów remontu i porównanie ich z wielkością naszego budżetu. W skład budżetu wchodzą koszty materiałów budowlanych, robocizny, wywozu odpadów oraz wydatki na meble i dodatki. Dobrym sposobem na oszczędzanie jest ustalenie terminarza prac remontowych oraz trzymanie się stworzonego planu i kalendarza. Stała kontrola wydatków w czasie remontu pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek i zbędnych dodatkowych wydatków.

Skąd czerpać inspirację na remonty?

