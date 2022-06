Kuchnie całe w bieli, od mebli, poprzez ściany i podłogi, aż po sprzęty AGD, to jeden z najmodniejszych trendów w projektowaniu i aranżacji wnętrz. Białe kuchnie są gwarancją elegancji i szyku, a utrzymanie ich w czystości jest prostsze, niż może to się wydawać.

Biała kuchnia – czy to rozwiązanie dla mnie?

Wielu z nas zastanawia się, czy biała kuchnia to najlepsze rozwiązanie jeżeli chodzi o projekt tego istotnego w każdym domu pomieszczenia. Białe kuchnie wydają się niezwykle trudne w pielęgnacji, a utrzymanie ich w czystości dla wielu zdaje się być niemożliwym. Jest to jednak wrażenie niezwykle mylne. Białe kuchnie wykonać można z materiałów, które są łatwe w czyszczeniu i nie wymagają dużego nakładu pracy. Co może wydać się zaskoczeniem, na białych powierzchniach plamy tłuszczu czy kurzu są w rzeczywistości mniej widoczne. Inne zalety białych kuchni to ich ponadczasowy charakter oraz niewymuszona elegancja, którymi emanują. Decydując się na to rozwiązanie mamy gwarancję tego, że nasza kuchnia na długie lata wydawać się będzie modna i stylowa. Biała kuchnia to wybór słuszny zwłaszcza dla tych, którzy dysponują pomieszczeniem o niewielkim metrażu. Biel optycznie powiększa wnętrze i czyni je lekkim.

Jak przełamać monotonię w białej kuchni?

Biała kuchnia, zwłaszcza, gdy fronty mebli kuchennych są na wysoki połysk, wydawać może się pomieszczeniem nieco chłodnym i sterylnym. Dlatego warto przełamać tę monotonię, ożywiając kuchnię innymi odcieniami. Niezwykle popularne jest wykańczanie białej kuchni elementami drewnianymi- biel i drewno to niezastąpiona para, która zawsze owocuje świetnym efektem wizualnym. Modne są także szarości, czy to na ścianie czy też w postaci blatu. Dla efektu kuchni jeszcze bardziej szykownej i eleganckiej warto wprowadzić odrobinę czerni.

Gdzie znaleźć inspiracje na białe kuchnie?

Jeżeli szukacie pomysłów na to, w jakie białe meble kuchenne wyposażyć Wasze kuchnie, lub też jak urządzić tonalnie białą kuchnię, homify to doskonałe źródło inspiracji. W zakładce pomieszczenia i pod kategorii kuchnie znajdziecie setni tysięcy zdjęć pięknych kuchni z całego świata. Wyławianie wzrokiem tych białych może być jednak zbyt czasochłonne, dlatego warto skorzystać z opcji wyszukiwania na naszej stronie. W okienko w prawnym górnym roku witryny wpiszcie frazę białe kuchnie i cieszcie się fotografiami setek białych kuchni!

