Aranżacje wnętrz – pomysły i inspiracje

Już przed budową domu lub wynajęciem nowego mieszkania w naszych głowach rodzi się kompletny plan na to, jak zaaranżować jego wnętrza. Wiemy, w jakim stylu chcemy je urządzić, jakie meble i inne elementy wyposażenia nam się podobają, ale gdy dochodzi do podjęcia właściwych działań, nie do końca wiemy, jak się do tego zabrać. Tu właśnie z pomocą przychodzi homify, z tysiącami zdjęć zrealizowanych projektów oraz obszerną bazą danych architektów i dekoratorów wnętrz.

Skąd czerpać inspiracje na aranżacje wnętrz?

homify to doskonała skarbnica inspiracji dla wszystkich tych, którzy szukają pomysłów na to, jak zaaranżować wnętrza ich domów i mieszkań. Znajdziecie tutaj setki tysięcy zdjęć projektów i ich realizacji od projektantów z całego świata. Zdjęcia zostały podzielone na różne kategorie- ze względu na pomieszczenie, styl aranżacji, a także kraj, z którego pochodzą projektanci odpowiedzialni za poszczególne projekty. W ten sposób bez problemu znaleźć możecie dokładnie to, czego szukacie. Jeżeli poszukujecie jednak konkretnego specjalisty z danej dziedziny, znajdująca się na górze strony zakładka profesjonaliści może okazać się niezwykle pomocna. Pod nią odszukacie ekspertów z różnych branż- dokładnie tych, które Was interesują. A filtr lokalizacyjny ułatwia odnalezienie profesjonalistów z Waszej okolicy.

Wystrój wnętrz w różnych stylach – który będzie dla mnie odpowiedni?

Czerpiąc inspiracje ze źródeł dostępnych na homify, często można się zagubić w różnorodności i bogactwie dostępnych stylów. Przed rozpoczęciem prac aranżacyjnych warto zatem zrobić krótkie rozeznanie. Styl minimalistyczny to zredukowanie wyposażenia do niezbędnego minimum, stonowana kolorystyka oraz wysokiej jakości, designerskie meble. Jego siła leży w prostocie kształtów, forma i barw. Styl rustykalny charakteryzuje się przestronnym wykorzystaniem drewna, tkaninami w kwieciste wzory, a także klimatycznymi, wprowadzającymi przytulny nastrój dekoracjami. Styl industrialny lubuje się w betonie i metalu. Materiały te wprowadzają surowy, ale niezwykle nowoczesny klimat do wnętrz. Swoje inspiracje czerpie ze starych fabryk i magazynów, przenosząc ich elementy do wnętrz naszych domów. Przeglądajcie kategorię ’pomieszczenia’ na homify, filtrując ją pod względem stylu i odnajdźcie ten, który najbardziej Wam odpowiada.

Aranżacje wnętrz z pomocą profesjonalisty – czy warto?

Wielu z was zastanawia się pewnie, czy opłaca się korzystać z pomocy profesjonalnego projektanta czy dekoratora wnętrz. Osoby takie odznaczają się z cała pewnością szeroką znajomością branży, najnowszych trendów i najlepszych materiałów. Korzystanie z usług ekspertów stanowi z cała pewnością gwarancję tego, że osiągniemy oczekiwany przez nas efekt!

JAKIE SĄ TWOJE SPOSOBY NA ARANŻACJE WNĘTRZ? CZY MASZ POMOCNE WSKAZÓWKI I TRIKI?