Aranżacje łazienek

Jednym z najważniejszych pomieszczeń w każdym domu jest łazienka. To właśnie tutaj każdy z nas rozpoczyna swój dzień i w tym pomieszczeniu spędza ostatnie chwile przed pójściem do łóżka. Z tego powodu aranżacja łazienki powinna zostać przeprowadzona z głową i założyć, jako efekt końcowy, stworzenie pomieszczenia wygodnego w użytkowaniu, funkcjonalnego i o wysokich walorach estetycznych. Urządzanie łazienki wymaga nie tylko wyboru materiałów wykończeniowych, ale także zakupu odpowiedniej armatury, mebli i dodatków, a następnie ich właściwego rozplanowania.

Sposób aranżacji łazienki zależy od licznych czynników – wielkości przeznaczonego na nią pomieszczenia, jego kształtu, ilości i wielkości okien oraz wysokości przeznaczonych na to funduszy. Łazienkę urządzić można w wielu różnych stylach- od nowoczesnego, poprzez rustykalny, aż po azjatycki. Pod tym względem dopasować można jej wygląd do stylistyki dominującej w innych pomieszczeniach domu, lub też urządzić ją w zupełnie odmiennym stylu. Współcześnie łazienki nabierają coraz częściej cech przynależnych do obszarów takich jak chociażby salon- wyposaża się je w miejsca do siedzenia – fotele czy szezlongi – oraz zdobiące ją dekoracje. Oczywiście, poza estetyką, najważniejszym elementem aranżacji łazienki jest wybór wysokiej jakości materiałów i armatury. To właśnie za ich sprawą łazienka służyć nam będzie przez długi czas.

Jakie materiały wykończeniowe wybrać na ściany i podłogi w łazience?

Ilość i różnorodność dostępnych w marketach budowlanych materiałów wykończeniowych, którymi pokryć można powierzchnie ścian i podłóg w łazienkach, przyprawiać może o zawrót głowy. Producenci prześcigają się w dostarczaniu naprawdę oryginalnych rozwiązań, które przełamują sztampowe i utarte zasady przy urządzaniu tego pomieszczenia. Wciąż najpopularniejszym materiałem wykończeniowym są płytki ceramiczne. Rozwiązanie to sprawdza się niesłychanie dobrze w pomieszczeniu takim jak łazienka, gdyż zapewnia ochronę przed zalaniem i wilgocią. Na rynku dostępnych jest tysiące wzorów i kolorów płytek ceramicznych, które odznaczają się także różnorodnymi właściwościami. Spośród płytek ceramicznych wybieramy glazurę, którą pokrywa się wyłącznie ściany, lub też terakotę czy gres porcelanowy na podłogi. Dokonując zakupu płytek ceramicznych pierwszą rzeczą, którą należy określić, to dokładna powierzchnia, którą nimi pokryjemy. Zakłada się, że zawsze warto kupić o 15 procent więcej płytek, niż przewiduje metraż- zapas przeznacza się na ewentualne straty podczas ich układania. Niezwykle przytłaczający jest jednak wybór płytek ceramicznych ze względu na mnogość dostępnych wzorów i kolorów. Najlepiej zakupu dokonać jest w drodze eliminacji – warto przejrzeć katalogi dostępnych rodzajów i zdecydować, które rodzaje nam nie odpowiadają. Przekreślić można te o zbyt wyrazistych wzorach lub kolorach lub też o zbyt ekstrawaganckiej teksturze. Należy także zapoznać się z właściwościami poszczególnych rodzajów płytek – niektóre odznaczają się walorami antypoślizgowymi, a inne z kolei są bardziej podatne na działanie wody i wilgoci. Innym materiałem, który zyskuje coraz większą popularność w aranżacji łazienek, jest naturalny kamień. Współcześnie do wykończenia tego pomieszczenia wykorzystuje się najczęściej marmur, trawertyn, granit czy onyks. istotne przy wykańczaniu łazienki tego rodzaju materiałem jest zapewnienie mu odpowiedniej oprawy- inaczej jego piękno nie zostanie odpowiednio wyeksponowane. Kolejnym materiałem wartym rozważenia jest drewno. Jest ono w stanie nadać pomieszczeniu ciepły i przytulny charakter. Decydując się na drewno należy postawić na gatunki egzotyczne, takie jak iroko, tek, jatoba czy merbau. Są one o wiele bardziej odporne na działanie wilgoci niż nasze rodzime gatunki. Odznaczają się także większą twardością oraz fantastycznymi barwami. Niezwykle istotna jest także odpowiednia impregnacja drewna, aby zabezpieczyć je przed zgubnym w skutkach działaniem wody. Ciekawym rozwiązaniem do łazienki jest pokrycie jej ścian farbą lub tapetą. przy ich wyborze należy jednak przede wszystkim kierować się ich odpornością na działanie wilgoci i wody. Na rynku dostępne są specjalne farby przeznaczone do pomieszczeń takich jak łazienka- najlepsze są farby emulsyjne akrylowo-lateksowe. Jeżeli chodzi o tapety, to wybór także jest szeroki – dostępne są tapety winylowe, papierowe pokryte warstwą zmywalną lub tapety z włókien szklanych pokrytych warstwą akrylową.

Aranżacje łazienek o niewielkim metrażu- jak się do tego zabrać?

Urządzanie małej łazienki to nie lada wyzwanie. Ograniczony metraż znacznie utrudnia wyposażenie jej we wszystkie niezbędne elementy, a także niejako wymusza konkretne materiały wykończeniowe i ich kolorystykę. Pierwszym dylematem, z którym stykają się właściciele małych łazienek, jest wybór pomiędzy wanną a prysznicem. Współcześnie na rynku dostępne są wanny połączone z natryskiem. Jedna z jej części osłonięta jest szybą, którą łatwo można złożyć. Dzięki temu uzyskujemy różne opcje kąpielowe w łazience i podnosimy jej standard. Gdy łazienka jest naprawdę niewielka i nie ma w niej absolutnie mowy o wygospodarowaniu miejsca na wannę, najlepszym rozwiązaniem będzie prysznic. Najlepiej zdecydować się na ten bez brodzika, z kratką odpływową w podłodze. Umieszczamy go w rogu i przeznaczamy na niego obszar 70 na 70 centymetrów. Wymierając meble do małej łazienki stawiamy na ich walory wielofunkcyjne, a nie na ilość. Im mniej elementów wyposażenia w małej łazience, tym lepiej. Liczne meble i dodatki przepełniają wnętrze i optycznie ograniczają i tak już niewielką przestrzeń. Dobrze jest umieścić pojemny mebel pod umywalką, który zawierać będzie liczne miejsca na przechowywanie przyborów i akcesoriów toaletowych. Wybierając umywalkę warto postawić na model nieco większy – minimalny rozmiar powinien wynosić 50 na 40 centymetrów. Świetnym rozwiązaniem do małej łazienki jest umywalka narożna, która pozwoli do maksimum wykorzystać przestrzeń w łazience. Nie tylko wybór armatury i mebli, ale także materiałów wykończeniowych i ich kolorów jest niezwykle istotny przy urządzaniu małej łazienki. Kolorystyka w małej łazience powinna być stonowana, najlepiej jest postawić na jasne barwy. Płytki nie powinny być wielkoformatowe ani wzorzyste. Nie mówimy także materiałom o wyrazistych fakturach. łazienkę optycznie powiększą duże lustra oraz odpowiednio dobrane oświetlenie.

Skąd czerpać inspirację na aranżacje łazienek?