Jeżeli jesteście na etapie planowania wnętrz domu czy nowego mieszkania, z pewnością dużą wagę przywiążecie do tego, jak zaprojektować kuchnię. Jest to w końcu jedno z najważniejszych pomieszczeń, w którym nie tylko przygotowuje się potrawy, ale także spędza wspólnie czas na porannym piciu kawy, długich rozmowach i spożywaniu posiłków. Urządzenie kuchni idealnej to nie lada wyzwanie- pomieszczenie to powinno być nie tylko wygodne, w pełni funkcjonalne i praktycznie wyposażone, ale także stylowe i modne. Niezwykle istotne są nowoczesne sprzęty AGD oraz duże powierzchnie robocze. Ogromną wagę przykładamy do wyboru mebli kuchennych, gdyż to właśnie one nadają temu pomieszczeniu styl i charakter. Nie mniejsze znaczenie mają materiały wykończeniowe- istotne nie tylko ze względu na ich estetykę, ale także na łatwość w pielęgnacji i odporności na zabrudzenia i działanie wilgoci.

Urządzenie kuchni przyniesie nam nie tylko ogrom satysfakcji, ale także sprawi, że wszystkie wykonywane w niej czynności – gotowanie, pieczenie, zmywanie, przygotowywanie przetworów- staną się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dlatego warto poświęcić sporo energii i czasu na właściwą aranżację tego kluczowego w każdym domu pomieszczenia.

Jak urządzić wygodną i funkcjonalną kuchnię?

Aranżacje kuchni wymagają przemyślenia kilku istotnych kwestii. Już na etapie projektowania domu wybieramy pomieszczenie przeznaczone na kuchnię i to właśnie ta decyzja w dużym stopniu wpływać będzie na charakter późniejszej aranżacji. Wiele zależy w końcu od wielkości wnętrza, a także jego kształtu i dostępu do okien. Urządzanie kuchni musi wziąć zatem pod uwagę tych kilka kluczowych elementów. Zabudowa kuchenna powinna być dopasowana do kształtu i rozmiaru pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię. Meble zaplanować można w różnych układach – na kształt liter L czy U, a także wzdłuż jednej lub dwóch ścian. Istotne jest także rozmieszczenie sprzętów AGD względem siebie. Twierdzi się, że najlepszym rozwiązaniem jest, kiedy droga pokonywana przez nas pomiędzy lodówką, kuchenką a zlewozmywakiem układa się na kształt trójkąta. Istotne są także odległości pomiędzy poszczególnymi sprzętami – pomiędzy lodówką a zlewozmywakiem od 120 do 210 centymetrów, pomiędzy zlewozmywakiem a kuchenką od 120 do 210 centymetrów i pomiędzy lodówką a kuchenką od 120 do 270 centymetrów. W kuchniach wąskich najlepszym rozwiązaniem jest zabudowa jednorzędowa – wszystkie meble i sprzęty ustawione na długości jednej ze ścian. W kuchniach otwartych na salon czy jadalnię dobrym rozwiązaniem jest układ z wyspą kuchenną. Poza meblami, najważniejszymi elementami każdej kuchni są sprzęty AGD. Ich rodzaj, charakter i rozmiar dopasowujemy do indywidualnych potrzeb i przyzwyczajeń domowników. Wybór lodówki czy kuchenki zależeć będzie od zwyczajów w zakresie gotowania danej rodziny, a także częstotliwości i wielkości dokonywanych zakupów. Im większa rodzina i pokaźniejsze zakupy, tym oczywiście większa powinna być lodówka. Jeżeli specjalizujemy się w przygotowaniu potraw i sprawia nam to ogromną przyjemność, a liczba osób, dla których to robimy, jest duża, w kuchni przyda się kuchenka z wieloma palnikami. Dla małych gospodarstw domowych, w których częściej spożywa się dania na wynos lub wychodzi do restauracji, wystarczy z kolei kuchenka dwu palnikowa. Jak widać zatem wszystko zależy od indywidualnych potrzeb domowników. Inną istotną kwestią przy urządzaniu kuchni jest ergonomia. Kuchnia ma być nie tylko stylowa i praktyczna, ale także wygodna w użytkowaniu. Każdy, kto lubuje się w gotowaniu i pieczeniu, wie, że procesy te zajmują dużo czasu i wymagają sporo wysiłku. Dlatego też wszystkie powierzchnie w kuchni powinny być dopasowane do osoby najczęściej w tym pomieszczeniu pracującej – w taki sposób, aby nie niszczyły jej zdrowia, nadwyrężając na przykład kręgosłup. Ważne jest dopasowanie wysokości blatów do wzrostu użytkowników kuchni. Powinny być one umieszczone na wysokości łokcia minus 15 centymetrów. Kluczowy jest także układ szafek i półek na przechowywanie- warto zrezygnować z tych umieszczonych niemal na poziomie podłogi, aby zniwelować koniczność ciągłego schylania się. Jeżeli chodzi o szuflady, to najlepszą opcją będą te z pełnym wysuwem i amortyzacją zamykania. Produkty i sprzęty kuchenne, które wykorzystujemy częściej, warto umieścić na niższych półkach, a te rzadziej wykorzystywane – na wyższych.

Jak urządzić małą kuchnię?

Urządzanie małej kuchni rządzi się innymi zasadami, niż aranżacje kuchni przestronnych. W niewielkich pomieszczeniach jest rzecz jasna mniej przestrzeni, aby zmieścić wszystkie niezbędne meble i sprzęty AGD. Nie oznacza to jednak, że właściciele małych kuchni chcą rezygnować z wygód i praktycznych aspektów użytkowania kuchni, znanych tym, posiadającym kuchnie o dużym metrażu. Kuchnię małą można jednak zaaranżować wygodnie i funkcjonalnie, trzeba tylko przestrzegać kilku ważnych zasad. Istotną kwestią jest dobór odpowiedniej kolorystyki. W małych wnętrzach najlepiej sprawdzą się jasne kolory, które optycznie powiększą przestrzeń. Jasne powinny być przede wszystkim ściany. Wnętrze wyda się wizualnie większe, gdy wykorzystamy także jasne materiały do wykończenia podłóg. Warto jedną ze ścian w kuchni pomalować na bardziej zdecydowany kolor, do nada pomieszczeniu głębi. Urządzenie małej kuchni należy przeprowadzić ostrożnie, ograniczając ilość mebli i dodatków. Im więcej elementów wyposażenia, tym węższa i ciaśniejsza wyda się kuchnia. W niewielkim pomieszczeniu niezwykle istotne są liczne miejsca na przechowywanie, gdzie ukryć można większość sprzętów, przyborów kuchennych, naczyń i akcesoriów. Dzięki temu kuchnia wyda się porządniejsza i lepiej zorganizowana. Dobierając meble kuchenne warto zdecydować się na te o frontach szklanych, które optycznie powiększą przestrzeń. Drzwiczki szafek powinny być przesuwane. Dobrze sprawdzą się także szafki na kółkach, które umieścić można pod stołem czy blatem. Niezwykle istotne w małej kuchni jest odpowiednie oświetlenie. Jeżeli ma ona dostęp do okna, w pomieszczeniu będzie wystarczająco naturalnego światła. W większości przypadków nie ma jednak o tym mowy. Wtedy należy odpowiednio zagrać oświetlaniem sztucznym. Najważniejsze jest główne światło sufitowe, ale nie mniejszą wagę przykłada się do lampek halogenowych nad blatem, a także pod szafkami.

Aranżacje kuchni – skąd czerpać na nie inspiracje?